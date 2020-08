Viterbo, per il Covid scende ancora l'età dei contagiati: positivo un 17enne di Carbognano

Ultimo aggiornamento: 11:53

C’è anche un 17enne tra gli ultimi contagiati da Covid-19 nella Tuscia. Si tratta del primo minorenne coinvolto nell’ondata dei casi di rientro dalla ferie. Il giovane, che aveva trascorso le ferie a Malta, si è sottoposto al tampone nel drive-in di Belcolle dove i sanitari ne hanno riscontrato la positività. Il ragazzo vive a Carbognano e sta trascorrendo la convalescenza in casa.Oltre a lui, ieri sono risultati positivi due 25enni di Vetralla che erano stati in vacanza in Sardegna. Il quarto caso riscontrato nelle precedenti 24 ore è di Ronciglione. “Si tratta – fa sapere il sindaco Mario Mengoni - della concittadina Chiara Alessandrucci, asintomatica, di rientro dalla Sardegna, la quale ha fornito il consenso per la divulgazione della propria identità. Le auguriamo una pronta guarigione”. Oltre al 17enne, anche gli altri ultimi contagiati non hanno avuto bisogno del ricovero, non presentando alcun sintomo del coronavirus o, al massimo, manifestando una sintomatologia molto blanda.Con gli ultimi 4 cittadini colpiti dall’epidemia, sale a 513 il totale dei contagiati da marzo a oggi. Oltre a un’età molto più bassa rispetto agli scorsi mesi, si conferma un’ulteriore differenza: salvo un paziente che ha avuto bisogno del ricovero a Malattie infettive (in ogni caso, l’uomo si era rivolto al pronto soccorso per altri problemi di salute e lì è stato sottoposto al test), gli altri 40 stanno attendendo la guarigione in casa.Continua il lavoro della Asl per rintracciare i contagiati nel minor tempo possibile e arginare così un’ulteriore diffusione della pandemia. Nelle ultime 24 ore i sanitari hanno effettuato 219 tamponi per un totale che. dall’inizio dell’emergenza, ha raggiunto quota 20444. Prosegue anche l’incremento delle quarantene: al momento, sono 328 i cittadini costretti a casa in attesa del tampone negativo o che trascorrano comunque i 14 giorni.Intanto, la Asl di Viterbo prosegue a reperire sul mercato tutto quanto possa essere necessario per contrastare il Covid-19. Già a inizio mese l’azienda aveva fatto riempito il deposito con 72mila mascherine chirurgiche, 22.400 mascherine FFP2, 5600 mascherine FFP3, 17600 camici/tute, 800 tra occhiali e visiere, 24mila tamponi, 500mila guanti e 1.600 unità di gel disinfettante. Ora, ha proceduto col fare incetta di test rapidi. L’acquisto fa seguito all’input arrivato dalla Regione Lazio alle Asl per l’acquisto in autonomia di “kit per l’effettuazione di test antigenici rapidi al fine – si legge nel provvedimento - di garantire l’attività full time dei laboratori inseriti nella rete Coronet (h24), soprattutto in questo particolare e contingente momento temporale in cui si sta registrando un notevole afflusso di utenti presso i drive in regionali”.Con una spesa di 140mila euro, verranno quindi comprati 10.000 tamponi rapidi dalla ditta Relab di Genova che ha offerto uno sconto del 65% sul prezzo di listino e la fornitura in comodato d’uso gratuito dell’analizzatore per l’esecuzione dei test.