Covid, esordio pesante nel 2021 per la Tuscia: 107 casi. Cluster in casa di riposo a Civita Castellana

Il Covid-19 dà il benvenutom- si fa per dire - al 2021 con 107 nuovi casi. Di positivo, c'è che nelle ultime 24 ore non si registrano vittime. Continuano però i focolai nelle strutture per anziani: 12 contagiati sono ospiti della casa di riposo Villa Max di Civita Castellana.

In generale, gli ultimi referti di positività sono collegati a tamponi eseguiti su cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 19 a Vetralla, 18 a Viterbo, 16 a Civita Castellana, 8 a Fabrica di Roma, 5 a Capodimonte, 5 a Capranica, 4 a Bassano Romano, 4 a Bolsena, 3 a Tarquinia, 3 a Vitorchiano, 2 a Faleria, 2 a Monte Romano, 2 a Monterosi, 2 a Sutri, 2 a Villa San Giovanni in Tuscia, 1 a Caprarola, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Gallese, 1 a Graffignano, 1 a Montefiascone, 1 a Oriolo Romano, 1 a Orte, 1 a Ronciglione, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Valentano, 1 a Vasanello.

Dei casi odierni, 62 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 43 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in, 2 sono tamponi eseguiti a seguito di un test antigenico. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 9186.

Comunicata la fine del periodo di isolamento o la negativizzazione di 18 pazienti residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 3 a Montefiascone, 3 a Tarqunia, 2 a Bassano in Teverina, 2 a Nepi, 2 a Soriano nel Cimino, 2 a Viterbo, 1 a Bagnoregio, 1 a Civita Castellana, 1 a Vejano, 1 a Vetralla.

Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus, 36 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 ricoverate presso la Terapia intensiva di Belcolle, 54 ricoverate presso la Medicina di Belcolle, 8 ricoverate presso la Medicina riabilitativa di Montefiascone, 1957 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio. Sale a 6889 il numero delle persone negativizzate, 239 sono le persone decedute.

Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 80.835 tamponi, 375 nelle ultime 24 ore.

