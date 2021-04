Il sindaco di Viterbo replica a Cotral: «L'informazione del virus sugli autobus è arrivata dai Nas»

Tracce del coronavrus sui mezzi pubblici di Viterbo, arriva la replica del sindaco Giovanni Arena a Cotral. L'azienda aveva attribuito ad Arena, e al consigliere comunale Luisa Ciambella, dichiarazioni sulla presenza del virus sui bus della compagnia di trasporti del Lazio.

Mezzi Cotral con il virus? L'azienda all'attacco: «Dal sindaco e Ciambella fake news»

«Quanto da me asserito lo scorso 8 aprile in consiglio comunale, a seguito di un’interrogazione rivoltami dal consigliere Ciambella, non è affatto una fake news come sostenuto da Cotral. Le informazioni - ha replicato il sindaco - da me fornite, circostanziate e reali, fanno riferimento alla nota del Comando dei carabinieri per la tutela della salute Nas di Viterbo, pervenuta in data 6 aprile, a seguito di campionamenti ambientali su matrici di superficie a bordo di autobus, presso il deposito di Viterbo di Cotral».

Secondo la stessa informativa era segnalato «un caso di positività alla Sars-Cov-2 rilevato sulle superfici dei mezzi Cotral. Si tratta di una notizia ufficiale, fornita direttamente dalle competenti autorità preposte al tipo di controllo effettuato. Questa si chiama informazione», ha detto Arena.

