Viterbo e le feste di Pasqua, controlli della polizia locale. Il comandante: «Ecco chi ha sgarrato»

Circa. Solo due sanzionate, ma un esercizio commerciale del centro storico è stato trovato aperto contravvenendo all’ordinanza di chiusura e ora rischia di vedersi togliere la licenza. Per monitorare la città, da sabato la polizia locale si avvale di un drone, anche se in questo periodo di quarantena forzata, secondo il comandante Mauro Vinciotti «la città si sta comportando generalmente bene».La doppia giornata di festa era temuta per le possibili trasgressioni, invece non è andata male. «Sono state controllate circa 100 persone – dice Vinciotti – domenica abbiamo ritenuto opportuno approfondire con la verifica di 30 autocertificazioni: solo due sono risultate irregolari ed è scattata la sanzione. Ieri invece su 50 persone fermate e 15 autocertificazioni controllate, tutte erano regolari».Un en plein, se non fosse per un trasgressore che però non era in giro. «Abbiamo dovuto fare un intervento su un negozio di alimentari in via delle Piagge perché aperto nonostante il divieto. Ora rischia la licenza». Il questore Massimo Macera per le festività ha assegnato una zona della città alle varie forze dell’ordine: alla polizia locale è toccato il centro storico. «Tre sanzioni in due giorni strategici come Pasqua e Pasquetta – continua il comandante – stanno a significare che la gente si è comportata bene e ha capito che non è ancora il momento di andare in giro. Ha aiutato l’ordinanza di chiusura dei negozi, perché ha tolto uno dei motivi più frequenti di uscita: in giorni normali, il 90 per cento delle persone risponde che va a fare la spesa». Poi c’è l’assistenza agli anziani o chi porta fiori il cane.Da quando sono partite le verifiche, siamo a circa 50 sanzioni. «Quasi tutti dichiaravano di andare a fare la spesa, ma non erano nel posto più vicino: venivano da altri Comuni. Poi c’era chi non avevano motivo di stare in giro». Tre le pattuglie su strada, una delle quali con il drone, «utile come deterrente, a dare una visione generale della città – conclude Vinciotti – e a capire se ci sono assembramenti. In caso inviamo il personale».