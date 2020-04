Virus, nuovo caso a Villa Noemi. Negativi i 50 tamponi a Villa Acquaforte, altra struttura per anziani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Villa Noemi sale aOggi in tutto il Viterbese un solo caso accertato: quello di una ospite della casa di cura dove quindi il bilancio parla di 34 anziani contaminati, dei quali un uomo deceduto ieri mattina, e 5 operatrici. In totale, alle ore 12 di questa mattina, salgono a 374 i cittadini colpiti dal virus.Arrivano anche buone notizie sul fronte delle altre residenze per anziani di Celleno, dove si temeva per un'ulteriore diffusione del contagio: i referti degli esami eseguiti sui 35 ospiti e sui 15 operatori di Villa Acquaforte sono tutti negativi. Mancano, ora, solo i risultati della terza struttura, Villa Rita agli Ulivi.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 297 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 24 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive (di cui due sono ospiti di Villa Noemi), 7 nel reparto di medicina Covid (di cui uno è un ospite di Villa Noemi), 3 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani, 3 all’ospedale Bambino Gesù. Resta a 16 il numero delle persone negativizzate e a 10 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Infine, ad oggi, 1419 sono le persone ancora in isolamento domiciliare fiduciario, 2420 sono i cittadini che hanno concluso il periodo di isolamento.