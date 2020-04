Viterbo, caos nella zona rossa Celleno. A Villa Noemi anziani abbandonati: famiglie pronte alla denuncia

«Appena passerà l’emergenza, sporgeremo denuncia». Ines Corinti ha la madre a Villa Noemi, la casa di riposo di Celleno dove sono stati scoperti 38 positivi al Covid-19. Racconta di come l’altra sera, poco dopo la notizia che il paese era stato dichiarato zona rossa, la cooperativa che garantiva il personale a Villa Noemi abbia ritirato tutti gli operatori.

«Se ne sono andati. la situazione è molto peggio di quanto avevamo scoperto all'inizio. Siamo riusciti a contattare dei pazienti che hanno il telefono e ci hanno detto che alcuni non mangiano da ieri sera e non vengono cambiati, sono nel caos più completo, A prendersi cura dei nostri cari è rimasto solo il personale della Asl. Il pranzo è stato portato addirittura alle 15. Parliamo di persone anziane, anche con patologie come il diabete», racconta.

E' per questo che la direzione della struttura ieri ha lanciato l’avviso per la ricerca urgente di personale, ovvero di operatori socio-sanitari. “Causa emergenza Covid-19, si ricercano con estrema urgenza Oss da assumere immediatamente. Sono disponibili tutti i presidi di protezione individuali”, fanno sapere.

Conferma la drammaticità della situazione il sindaco Marco Bianchi: «Per ora sta provvedendo a tutto la Asl». Pasti compresi: quelli di ieri in parte sono arrivati da una casa di cura vicina, per la maggioranza dalla mensa di Belcolle. Ma come è possibile che la cooperativa se ne sia andata? «È quello che sto cercando di capire», risponde il primo cittadino. Fatto sta che l’appello lanciato dai parenti non è caduto nel vuoto: «Si sono mobilitati tutti, ad iniziare dalla Prefettura e dalla direzione generale della Asl che hanno inviato del personale specializzato e un medico a supporto della struttura. Sembra che alla richiesta di personale immediato abbiano risposto alcune persone e che tra poche ore si possa tornare alla normalità», fa sapere Corinti.

Quindi, al momento a curare e garantire i servizi essenziali dei circa 30 ospiti rimasti all’interno ci pensano gli infermieri e i coordinatori infermieristici, oltre a un medico mandati dall’azienda sanitaria, insieme alla Croce Rossa che si occupa della consegna dei pasti in bio-protezione e offre supporto socio-sanitario al personale della Asl.

Nelle prossime ore sono attesi i risultati di altri tamponi effettuati a Villa Acquaforte e a Villa Rita agli Ulivi, le altre due residenze per anziani del paese. Qualora i casi dovessero crescere, verrebbe valutata l’estensione della durata della zona rossa a dopo il 24 aprile. Dei quattro nuovi contagiati di ieri, il caso di Celleno non è legato alle case di riposo.

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA