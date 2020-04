Alimentari e mascherine: i tifosi della Viterbese in prima linea per la solidarietà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Qualcuno lo ha definito il grande cuore dei tifosi della Viterbese: una definizione più che appropriata per un'iniziativa che sta regalando momenti di sollievo e sostegno, economico e non solo, a centinaia di persone in sofferenza per gli effetti della pandemia da Coronavirus.Partita oltre quindici giorni fa - la raccolta fondi per aiutare cittadini bisognosi messa in piedi dagli ultras della Viterbese - ha già fatto arrivare a destinazione diversi aiuti. Sono state consegnate oltre 100 mascherine lavabili ai lavoratori di Villarosa e ai lavoratori di Spazio Conad Viterbo. Inoltre - il prezioso e fino a qualche tempo fa introvabile dispositivo medico-chirurgico - è stato donato anche al personale della Rsa Villa Anna Faleria e ai volontari della Misericordia di Viterbo.Sono state effettuate ogni giorno, esclusivamente attraverso i canali autorizzati, numerose consegne di beni alimentari e di prima necessità a famiglie viterbesi in difficoltà. Nei giorni di Pasqua, gli ultras 1908 della Curva Nord del Rocchi, hanno portato pizze di Pasqua in due case famiglia della città per cercare di regalare un sorriso in più in questi momenti difficili. Ma il cuore dei supporter gialloblù, è arrivato anche a Belcolle dove sono state consegnate uova di cioccolata e sciarpe della curva ai piccoli pazienti ricoverati in Pediatria.Nei prossimi giorni le consegne e gli aiuti continueranno ad affluire grazie alla generosità delle tante donazioni che stanno arrivando sui canali attivati dai tifosi che hanno aperto anche delle aste sul gruppo "tifosi della Viterbese", dove grazie alle donazioni raccolte con la messa all'asta dei cimeli del club si riesce a ricavare l'utile da destinare all'iniziativa. Anche il club di via della Palazzina ha appoggiato l'iniziativa dei tifosi, con diversi ex calciatori rimasti legati alla Viterbese che hanno contribuito alla causa con donazioni e video per invogliare sempre più viterbesi e non solo a partecipare attivamente alla raccolta fondi dei tifosi che stanno segnando dei gol bellissimi ogni giorno.