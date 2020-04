Villa Noemi, servizi ripristinati. La proprietà: «Gli operatori sono tornati a fornire assistenza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Da ieri sera siamo riusciti a riportare la normalità a Celleno». A parlare è la Vicaro srl, società proprietaria di Villa Noemi, casa di riposo diventata nei giorni scorsi focolaio di contagi, tanto da spingere la Regione a decretare tutto il paese del Viterbese zona rossa.La Vicaro è legata con un contratto di fornitura dei servizi assistenziali alla cooperativa sociale "Il punto". Coop che assume e gestisce il personale, si occupa dell'approvvigionamento dei pasti, dei prodotti di pulizia e di ogni altra prestazione all'interno della casa di riposo.Ci sono state ore di difficoltà dovute alla positività di 5 operatrici della coop, che venerdì sera ha ritirato tutti dalla struttura, lasciando di fatto i 42 anziani all'interno nelle mani delle due infermiere fornite dalla Asl. Poi nella serata di ieri sono tornate a garantire l'assistenza anche 3 oss del Punto, altro personale dell'azienda sanitaria e di ulteriori cooperative contattate dalla proprietà.«Le prime ore sono state complicate, è vero. Ma nessuno di noi ha passato un solo secondo senza cercare una soluzione. Abbiamo chiamato tutti per chiedere una mano. La nostra priorità è e resta - spiegano dalla Vicaro - far star bene le persone e tutelarle. Da ieri la situazione è decisamente migliorata. La coop Il Punto si è resa disponibile a ripristinare in parte il servizo. Abbiamo integrato anche grazie alla Asl e alla Cri che si occupa della somminsitrazione dei pasti».Inoltre, la Vicaro continua a cercare personale: «Vogliamo garantire una turnazione certa: chiunque sia disponibile ci contatti».