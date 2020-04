© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università della Tuscia: un obiettivo su tutti per l’anno spartiacque del 2020: potenziare gli spazi per la didattica e la ricerca. Tre gli interventi sulla rampa di lancio: la ristrutturazione della ex caserma Palmanova; l’acquisizione e la valorizzazione della ex caserma dei Vigili del fuoco; l’efficientamento energetico di alcuni immobili del Campus Riello. L’investimento previsto gli 8 milioni di euro.«L’insieme di questi interventi – sottolinea il rettore Stefano Ubertini - dimostra la nostra volontà di investire le risorse accantonate in questi anni per rafforzare la dotazione infrastrutturale al servizio degli studenti, migliorare la capacità attrattiva, compiere un ulteriore salto di qualità nel panorama regionale e nazionale, supportare la crescita della città, sia a livello di recupero urbano di spazi di pregio, sia come elemento di caratterizzazione di Viterbo come città universitaria».L’ateneo ha messo nero su bianco nei giorni scorsi dopo aver approvato, in sede di Cda, il bilancio consuntivo 2019, che ha registrato un risultato positivo pari a oltre 5 milioni euro, frutto di un significativo aumento dei ricavi grazie all’incremento del contributo ordinario Miur. «Il totale delle attività nel 2019 – ha aggiunto Ubertini - ha superato 90 milioni di euro, portando il patrimonio netto dell'Università a circa 54 milioni di euro, confermando la solidità patrimoniale e finanziaria di Unitus».Come verrà ripartito l’investimento immobiliare? Otto milioni di euro sono destinati alla ex caserma Palmanova e per efficientamento energetico del Campus Riello. Palmanova (“da tempo programmata, ma mai avviata”), aumenterà gli spazi a servizio del polo di Santa Maria del Paradiso: disposto su due piani, con una superficie di circa 4500 m2, accoglierà un auditorium da 400 posti, due aule da 240 posti, tre aule da 180 posti, studi, spazi per gli studenti e per startup e spinoff.Poi c’è la grande operazione, deliberata dal Cda nel luglio scorso, per l’acquisizione e la valorizzazione della ex caserma dei vigili del fuoco, sulla base dell’ok della Provincia (proprietaria della struttura) del 30 dicembre 2019. «Abbiamo a già messo in bilancio – spiega Ubertini - la spesa di circa 300.000 euro l’anno per tre anni per ristrutturare l’immobile che sarà destinato alla didattica, alla città, e ai servizi per gli studenti, diversamente abili compresi. Il progetto di riqualificazione prevede un investimento, comprensivo di lavori e manutenzione periodica, pari a 2.242.000 euro».