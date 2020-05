Virus, un nuovo caso a Viterbo: paziente ricoverato a Malattie infettive

Ultimo aggiornamento: 13:26

Un nuovo caso di Covid-19 nella Tuscia. L’ultima persona con referto di positività, ricoverata nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, è residente nel comune di Valentano. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i contagiati, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 446, di cui 19 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Oggi 5 nuovi pazienti guariti: 2 a Tuscania, 1 a Viterbo, 1 a Ronciglione e 1 Gradoli. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 141 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 13 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Sale a 271 il numero delle persone negativizzate e resta a 21 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Dall’inizio dell’emergenza Covid, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 9666 tamponi, 284 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 414 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3403 hanno invece concluso il periodo di isolamento.