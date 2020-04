Viterbo, ultime sul virus: 2 nuovi casi e un decesso, una 84enne dall'ospedale di Tarquinia

Ultimo aggiornamento: 13:29

Dopo un giorno di tregua totale,Due nuovi casi segnalati nelle ultime 24 ore e un decesso. Dei nuovi contagiati, uno è stato refertato dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle e riguarda un cittadino di Blera, ora ricoverato nel reparto di Malattie infettive a Viterbo. Un ulteriore caso è stato accertato su un cittadino residente nel comune di Bagnoregio dalla Asl di Terni: l'uomo è ricoverato nell'ospedale del capoluogo umbro. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i colpiti, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 438, di cui 19 sono i casi accertati in strutture extra Asl.La 20° vittima del coronavirus è una paziente di 84 anni,, ricoverata da giorni al reparto di Malattie infettive e, precedentemente, all’ospedale di Tarquinia.Oggi è stata comunicata ai soggetti istituzionalmente competenti la guarigione di 8 pazienti: 3 di Viterbo, 2 di Castiglione in Teverina, 1 di Capranica e 2 di Celleno. Queste ultime sono entrambi ospiti di Villa Noemi. la casa di riposo centro di un focolaio che ha fatto 6 vittime. Sale così a 160 il numero delle persone negativizzate.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 237 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 22 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 6798 tamponi, 228 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 679 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3280 hanno invece concluso il periodo di isolamento.