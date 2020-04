Viterbo, dal fronte del coronavirus un altro decesso. In calo la curva dei positivi: c'è un operatore di Belcolle

Ultimo aggiornamento: 13:43

Continua l'altalena del bollettino giornaliero dei contagi e - purtroppo - dei decessi per l'emergenza coronavirus nella provincia di Viterbo.Oggi un solo caso accertato di positività al Covid-19 comunicato dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle al Team operativo coronavirus della Asl. Si tratta di una persona in isolamento da alcuni giorni nel proprio domicilio, residente nel comune di Viterbo ed è un operatore sanitario dell’ospedale Belcolle. Già prese le misure di prevenzione e di protezione, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli Enti locali.In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività residenti o domiciliati nella Tuscia salgono a 404, di cui 15 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Inoltre va registrato il decesso, avvenuto nelle ultime 24 ore, di un paziente di 88 anni, residente a Lubriano, ricoverato da giorni al reparto di Malattie infettive e proveniente da Villa Immacolata.Oggi è stata comunicata ai soggetti competenti la guarigione dal Covid-19 di 1 paziente residente nel comune di Bassano in Teverina. Dall’inizio dell’emergenza la Asl a Viterbo ha eseguito 4314 tamponi in tutta la provincia, 148 solo nelle ultime 24 ore. Le persone a oggi in isolamento domiciliare fiduciario sono 1322, mentre 2637 sono i cittadini che hanno concluso l’isolamento.