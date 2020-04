Virus: morta una 81enne di Viterbo e 3 nuovi casi, di cui un'ospite di Villa Noemi

Ultimo aggiornamento: 13:29

Un nuovo decesso e tre ulteriori casi di positività al Covid-19. La 18esima vittima del coronavirus nel Viterbese è una 81enne di Viterbo, ricoverata da giorni al reparto di Malattie infettive , con un quadro clinico complesso e la compresenza di più patologie che ne hanno comportato l’aggravamento delle condizioni di salute.Le ultime persone contagiate, invece, tutte in convalescenza nel proprio domicilio, sono e residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 1 a Montefiascone, 1 a Soriano nel Cimino e 1 a Celleno. Quest’ultima è una ospite della casa di riposo Villa Noemi, sottoposta precedentemente a tampone e intercettata nell’ambito dell’attività programmata di sorveglianza che la Asl di Viterbo sta effettuando nella casa di riposo. Gli altri due casi sono pazienti già in isolamento domiciliare e con link epidemiologici noti.In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività nella Tuscia salgono a 434, di cui 18 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Continua a crescere il numero dei guariti: oggi sono 16, dei quali 5 a Viterbo, 4 a Montefiascone, 2 ad Acquapendente, 1 a Tuscania, 1 a Celleno, 1 a Gradoli, 1 a Onano e 1 a Grotte di Castro.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 248 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 19 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 7 nel reparto di medicina COVID, 1 è ricoverata in Terapia intensiva, 1 all’ospedale Spallanzani. Sale a 141 il numero delle persone negativizzate e sale a 18 il numero delle persone decedute.Continuano le buone notizie dall'ospedale di Tarquinia: il laboratorio di Genetica medica ha comunicato la negatività di ulteriori 28 operatori sanitari sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore. L’attività di vigilanza, con l’esecuzione dei test diagnostici su tutto il personale sanitario, proseguirà fino a lunedì 27 aprile. La struttura resta quindi chiusa, garantendo l'assistenza ai ricoverati e l'attività di pronto soccorso.