Viterbo, il virus non arretra: oggi 3 nuovi casi di contagio, il totale arriva a 411. Negativizzati a 41

Ultimo aggiornamento: 13:15

Cresce, seppur di poco, il contagio nel Viterbese: oggi 3 nuovi casi, per un totale di 411 dall'inizio della pandemia. Le ultime persone con referto di positività, tutte già in isolamento domiciliare e in convalescenza nel proprio domicilio, sono 1 di Bassano Romano, 1 di Montefiascone e 1 di Ronciglione.Continua a salire anche il numero dei negativizzati: oggi 4 pazienti sono usciti dall'incubo, avendo ricevuto la refertazione di negatività rispetto a due tamponi eseguiti consecutivamente a distanza di alcuni giorni. I cittadini sono residenti, o domiciliati, nei seguenti comuni: 3 nel comune di Acquapendente e 1 a Marta.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 309 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 19 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 nel reparto di medicina Covid, 2 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 41 (il 10% del totale dei casi positivi) il numero delle persone negativizzate.Rimane fermo a 13 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera umbra.