Viterbo gioca a tombola a Pasqua: cartelle e numeri tra i balconi del quartiere Santa Barbara

La tombola a Pasqua? E' possibile anche questo, ai tempi della clausura forzata per coronavirus. Singolare iniziativa, ieri pomeriggio, al quartiere di Santa Barbara alla periferia di Viterbo. Qui alcuni condomini hanno pensato di organizzare una tombolata dai balconi.



L'evento ha avuto grande successo, vista la partecipazione di quasi tutti gli abitanti delle vie del quartiere interessate dal nuovo passatempo. La tombola è iniziata con un grande applauso, e con diverse bandiere tricolorie esposte sui balconi. Poi ha avuto inizio l'estrazione, con i giocatori-condomini intenti a mettere a segno dal primo ambo, per arrivare in fondo fino alla tombola.