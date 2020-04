© RIPRODUZIONE RISERVATA

Test sierologici, la curiosità (e gli interessi) sono tantissimi. In vista della fase 2, molti cercano informazioni. Questo esame, innanzitutto, è diverso dai tamponi che ricercano un’infezione in corso all’interno delle mucose respiratorie e possono essere effettuati solo dalla rete di laboratori regionali (la CoroNet) coordinata dallo Spallanzani.I test, invece, servono a individuare se in precedenza si è entrati in contatto con il Coronavirus. Si tratta di un prelievo venoso sul sangue del paziente per cercare gli anticorpi (i cosiddetti IgM e IgG) prodotti contro il Sars-Covid-2 e possono essere effettuati anche dai privati. Ma a condizione che abbiamo gli strumenti adatti per farlo.La Regione Lazio, prevedendo il rischio che si generasse una giungla intorno alla voglia di scoprire se si è stati contagiati, è intervenuta per realizzare una sorta di albo dei laboratori privati a garanzia degli utenti. La circolare, inviata a tutte le strutture sanitarie accreditate, chiedeva di compilare una autocertificazione entro il 22 aprile per verificare la disponibilità di “strumentazione e relativi sistemi analitici per l’esecuzione dei test sierologici con metodica Elisa e/o Clia”.Ma prima ancora che questo registro venga stilato e pubblicato, c’è già chi nella Tuscia si è portato avanti con il lavoro, interpretando forse la circolare a mo' di autorizzazione. Come il Laboratorio San Faustino del capoluogo: “Procediamo con il prelievo del sangue sia qui in struttura sia a domicilio. Il costo è di 45 euro, come da indicazioni della Regione, con un sovrapprezzo a seconda della distanza da percorrere. I nostri sono test rapidi quantitativi con un risultato in un paio di giorni”. L’operatore, a domanda, risponde: “Abbiamo iniziato lunedì”. E l’autorizzazione? “Ce l’ha data la Regione con una circolare”.Pronti per iniziare, sempre a Viterbo, anche al Centro polispecialistico Giovanni Paolo I. “A partire dal 27 Aprile sarà possibile effettuare il test sierologico Elisa quantitativo per Covid-19 IgG/IgM. La disponibilità è limitata ed è per questo motivo che invitiamo tutti gli interessati a compilare il form in ogni sua parte per poterlo prenotare”, riporta il sito della struttura. Il costo? 30 euro per i test rapidi e 65 per i test Elisa, a cui va aggiunto il prezzo del prelievo. A maggio sarà possibile sottoporsi ai test anche al centro diagnostico Diana di Vetralla. “Abbiamo già iniziato per alcuni Comuni che ce lo hanno chiesto (come Orte, ndr). Dalla prossima settimana – spiegano al centralino – inizieremo i test rapidi su appuntamento per 30 euro. I primi di maggio offriremo anche i test Elisa, al massimo per 40 euro. Non vogliamo lucrarci troppo sopra”.