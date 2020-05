Festino privato tra stranieri in via della Caserma, arriva la polizia in forze

Festino privato in via della Caserma interrotto dalla polizia. Questa sera diverse pattuglie della Volante sono intervenute nel quartiere Paradiso, per fermare una festa in un appartamento.



Al raduno, non autorizzato, avrebbero partecipato 30 ragazzi e ragazze di origine nigeriana, prababilmente non curanti delle norme previste dall'emergenza Coronavirus. Tutti i partecipanti del party sono stati multati dagli agenti di poòizia per aver trasgredito alle disposizioni anti Covid.

