“Venerdì pizza con Amore”: quando arriva quel giorno della settimana aprono il loro portafogli, tirano fuori i soldi, pagano un tot di pizze e le vanno a consegnare a chi non se la passa bene. Sono artigiani e professionisti viterbesi che hanno deciso di fare la propria parte, tanto economicamente quanto materialmente. E i destinatari non sono scelti a caso: vengono indicati da Viterbo con Amore, da cui hanno attinto anche per dare un nome all’iniziativa.Chi sono? Eccoli qua: Autofficina Cutigni, Allegritti assicurazioni, Bluegas, Di Martino studio dentistico, Pizzeria La Villa, Pasticceria Primavera, Poldo’s e Lupidi e C. studio commercialista. Il tutto è partito venerdì scorso: è andata bene, stasera si replica e poi si andrà avanti ancora. Funziona così: «Abbiamo deciso di mettere un po’ per uno ogni settimana – dicono – e fare qualcosa di utile. La scorsa settimana abbiamo consegnato le pizze a 13 famiglie, una per ogni componente».“Venerdì pizza con Amore” è organizzata a finanziata da loro. Con tutte le misure di sicurezza necessarie: guanti, mascherina, e anche la pettorina gialla targata I Care dell'Emporio solidale. «Consiste semplicemente nel consegnare direttamente a domicilio pizze appena sfornate – continuano - a circa 15 famiglie indigenti ogni settimana. Lo faremo per tutta la durata dell’emergenza coronavirus, in collaborazione con la Bottega solidale e Viterbo con Amore, che ci segnala chi ha veramente bisogno».Le pizze vengono da La Villa di Bagnaia. «Per la consegna abbiamo due mezzi. Venerdì scorso abbiamo potuto vedere la reazione di chi le ha ricevute: sono cose che ti riempiono il cuore – concludono – esperienze che lasciano il segno».