L’ospedale di Tarquinia riaprirà tra oggi e domani. Mancano solo alcuni locali da sanificare affinché riprendano tutte le attività del nosocomio, sospese il 23 aprile dopo che la Asl aveva scoperto un totale di 14 persone contagiate legate alla struttura (9 sanitari, 2 pazienti e 3 contatti). Ieri il laboratorio di Genetica medica di Belcolle ha certificato la negatività di ulteriori 49 operatori sottoposti a tampone nelle precedenti 24 ore.Nello stesso lasso di tempo, l’équipe dell’azienda sanitaria deputata a battere la provincia per eseguire i test è riuscita a sottoporre allo screening un totale di 289 persone. In maggioranza si tratta degli ospiti e del personale di Villa Santa Margherita a Montefiascone dove il 95% dei referti ha già dato esito negativo. Dall’avvio dell’epidemia, nel Viterbese sono stati 6.090 i cittadini sottoposti al tampone.E si preannunciano novità anche a Belcolle: visto il calo dei contagi e degli ospedalizzati, la Asl contrarrà i reparti ora dedicati al Covid dentro la palazzina di Malattie infettive che diventerà la struttura interna all’ospedale dedicata al coronavirus. «Dall’inizio dell’emergenza ci siamo riconvertiti nell’arco di pochissimo tempo. E siamo pronti a riorganizzarci sulla base delle esigenze, sia se il contagio, come speriamo, diventerà sempre più piccolo sia se tornerà a crescere», spiega il direttore della Asl, Daniela Donetti.Ieri intanto, il virus ha fatto una nuova vittima (la 19esima del virus). Non ce l’ha fatta una paziente di 90 anni, ospite di Villa Noemi e ricoverata da giorni nel reparto di Malattie infettive Covid-19. La donna deceduta aveva precedenti problemi di salute che ne hanno aggravato il quadro clinico. Si tratta della sesta morta tra gli anziani della casa di riposo di Celleno in due settimane.Un unico nuovo caso positivo è stato registrato sempre nella giornata di ieri. È un cittadino di Bassano Romano, il settimo in totale nel paese dall'inizio della pandemia (sinora solo il primo contagiato è guarito). Come fa sapere il Comune, si tratta del marito di una donna già colpita. Entrambi sono ricoverati a Belcolle ma stanno bene. «L’uomo – si legge nella nota del Comune - insieme a tutta la sua famiglia osservava la quarantena da diverse settimane in considerazione dell'insorgenza dei sintomi della moglie». Il totale dei contagiati è di 435.