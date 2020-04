Viterbo, nuovo decesso: una 88enne di Villa Noemi. I contagi salgono a 408

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Covid-19 causa un nuovo decesso: una donna di 88 anni, già ospite di VIlla Noemi a Celleno, si è spenta nel reparto di Malattie infettive di Belcolle, dove era ricoverata da giorni. Sale così a 14 il numero dei decessi che hanno riguardato cittadini del Viterbese e legati al virus. Inoltre, sono 4 i casi accertati nelle ultime 24 ore: tre pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive di Belcolle e 1 è in isolamento da alcuni giorni nel proprio domicilio. Sono residenti, o domiciliate, nei seguenti comuni: 1 a Bassano Romano, 1 a Tarquinia, 1 a Monteromano e 1 a Santa Marinella. Tra i casi odierni figura un operatore sanitario dell’ospedale di Tarquinia.In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività salgono a 408, di cui 15 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Aumentano anche i guariti: 3 nel comune di Viterbo, 1 a Montefiascone e 1 a Civita Castellana.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 310 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 20 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 nel reparto di medicina COVID, 2 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 37 il numero delle persone negativizzate.