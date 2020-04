Viterbo, nuovo decesso a Villa Noemi: il sesto nella casa di riposo da inizio della pandemia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un nuovo decesso, il sesto, di un'ospite 90enne di Villa Noemi da giorni a Malattie infettive e un caso di positività al Covid-19. Questo il bilancio delle ultime 24 sul fronte del virus. La persona risultata contagiata è ricoverata nel reparto di Malattie infettive Covid a Belcolle, è residente nel comune di Bassano Romano e presenta un link epidemiologico noto. In totale, alle ore 12 di questa mattina i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 435, di cui 18 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Oggi, inoltre, sono tre i pazienti negativizzati: 2 a Bolsena e 1 a Montefiascone. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 246 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 20 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 5 nel reparto di medicina Covid, 1 è ricoverata in Terapia intensiva, 1 all’ospedale Spallanzani. Sale a 144 il numero delle persone negativizzate e sale a 18 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Continuano le buone notizie dall'ospedale di Tarquinia: il laboratorio di Genetica medica ha comunicato la negatività di ulteriori 49 operatori sanitari sottoposti a tampone nelle ultime 24 ore. L’attività di vigilanza, con l’esecuzione dei test diagnostici su tutto il personale sanitario, proseguirà per tutta la giornata di oggi.