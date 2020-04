Viterbo, altri tre positivi di cui due operatori sanitari: uno dell'ospedale di Tarquinia e uno di Belcolle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre idei quali 2 riguardano operatori sanitari: uno dell'ospedale di Tarquinia e uno di Belcolle. Con il caso accertato nella giornata di oggi, le persone collegate all’unità operativa di Medicina generale dell’ospedale di Tarquinia colpite dal virus salgono a 6: 4 operatori sanitari e 2 pazienti. Di questi, 3 sono ricoverati nel nosocomio di Viterbo e 3 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.Dalla scoperta dei primi positivi legati alla struttura di Tarquinia la Asl, tramite la direzione sanitaria ospedaliera, si è attivata con le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus: sanificazione degli ambienti, esecuzione dei testi diagnostici sui pazienti presenti in reparto, programmazione di ulteriori tamponi sugli operatori sanitari della struttura sanitaria del litorale, interdizione delle visite dei parenti (già contingentate e regolamentate) in attesa della refertazione dei campioni biologici prelevati in reparto.Tutti i pazienti della Medicina di Tarquinia hanno ricevuto un referto di negatività. Il reparto, pur con l’intensificazione delle misure di prevenzione già operative, non ha mai smesso la propria attività. L’approfondita indagine, effettuata dal Team operativo Corononavirus, ha consentito di ricostruire la catena epidemiologica e il link esterno alla base della stessa: un parente di uno dei due pazienti presenti in reparto, la cui positività è stata accertata da una struttura extra Asl Viterbo. Al momento, si è in attesa dell’esito degli ulteriori esami effettuati sul personale sanitario afferente alla struttura.Le persone con referto di positività scoperte nelle ultime 24 ore, due in convalescenza nel proprio domicilio e una ricoverata a Malattie infettive di Viterbo, sono 1 di Montefiascone, 1 di Tuscania e 1 di Tolfa. In totale, salgono a 415 i contagiati, di cui 15 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Oggi sono ufficialmente guariti 14 pazienti: 4 a Viterbo, 2 a Oriolo Romano, 1 a Monterosi, 1 a Graffignano, 1 a Orte, 1 a Bassano Romano, 1 a Ronciglione, 1 a Capodimonte, 1 a Faleria e 1 a Vignanello. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 291 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 23 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 9 nel reparto di medicina Covid, 2 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 61 il numero delle persone negativizzate e resta a 14 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.