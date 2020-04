Virus, oggi tre nuovi casi e boom di guariti. All'ospedale di Tarquinia tamponi negativi

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi. Due - 1 a Montefiascone e 1 a Viterbo - sono stati refertati dalla sezione di Genetica molecolare di Belcolle, al team operativo coronavirus della Asl di Viterbo. Il terzo, invece, è stato accertato da una struttura sanitaria extra Asl Viterbo su un cittadino di Montalto di Castro. In totale, alle 12 di questa mattina, i casi di positività salgono a 427, di cui 18 sono refertati fuori provincia.Continua a salire il numero dei guariti. Oggi boom con 19 pazienti: 7 a Viterbo, 2 ad Acquapendente, 2 a Grotte di Castro, 1 a Vignanello, 1 a Tuscania, 1 a Civita Castellana, 1 a Canepina, 1 a Marta, 1 a Vitorchiano, 1 a Capranica e 1 a Celleno.Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 271 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 22 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 8 nel reparto di medicina COVID, 1 è ricoverata in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Sale a 93 il numero delle persone negativizzate e resta a 15 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.Buone notizie anche dall'ospedale di Tarquinia dove risulta negativa l'ultima tranche di test eseguiti sui pazienti e sugli operatori sanitari. Prosegue l’attività di vigilanza da parte del Team operativo coronavirus con l’effettuazione dei test diagnostici sul resto degli operatori e dei pazienti presenti in struttura.Nella giornata di ieri è stata effettuata la sanificazione degli ambienti dove per oggi saranno trasferiti i pazienti attualmente ricoverati nel reparto di medicina che, nel frattempo, verrà sanificato. Continua ad essere garantita l’attività di Pronto soccorso con il servizio di guardia medica, chirurgica, ortopedica, anestesiologica e medica per la pronta presa in carico delle emergenze – urgenze.