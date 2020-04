Virus, a Viterbo è nato Luca figlio di una donna positiva al Covid-19

«È andato tutto bene! Che gioia per tutti noi». Il dirigente del reparto di Ostetricia dell'ospedale di Belcolle a Viterbo, Giorgio Nicolanti, racconta il parto avvenuto questa mattina: una donna, positiva al Covid-19, ha dato alla luce senza complicazioni il suo piccolo, Luca, che pesa 2,98 chilogrammi.

Ora su entrambi è stato effettuato il tampone. «Ma siamo ottimisti: in genere la trasmissione verticale del virus sembra non esserci», aggiunge il dottore. Madre e neonato stanno bene e sono ricoverati nel reparto Covid, in un'area defilata rispetto agli altri pazienti.

Dell'équipe guidata da Nicolanti facevano parte anche Giovanna Martini, Patrizio Raggi e Carlo Carriero.

Ultimo aggiornamento: 18:48

