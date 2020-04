La Messa di Pasqua via social. Gli auguri del vescovo anche «ai nostri malati e a chi lavora in ospedale»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Messa di Pasqua in diretta via social dalla cattedrale di piazza San Lorenzo. Da qui, dal sagrato, il vescovo Lino Fumagalli impartirà la benedizione papale, mentre ieri sera ha fatto suonare a festa tutte le campane delle chiese della città per annunciare la resurrezione.Sui canali Facebook e Youtube della Diocesi la diretta partirà alle 10. Intanto il vescovo ha affidato a un videomessaggio gli auguri di buona Pasqua. «Un saluto particolare alle nostre famiglie. Qualcuno potrebbe dire chiusi in casa, o nella gioia di stare insieme a casa». Il pensiero va poi «ai nostri malati – dice - e a quelli che sono in casa in quarantena. Particolarissimo il saluto ai nostri ospedali. Ringrazio medici, infermieri e personale paramedico e tutti quelli che ci lavorano per il loro servizio generoso».Ha quindi invocato «la benedizione del Signore sui malati e coloro che li assistono. Un ricordo particolare per le nostre case per anziani. Ricordo Celleno, ma anche le altre. Ci sembra di essere nel tunnel del buio, della solitudine. Dov’è Dio, ci chiediamo? E’ vicino a noi». La fine della pandemia? Il messaggio di speranza di monsignor Fumagalli è che «ne usciremo migliori».Oggi per i fedeli è un momento fondamentale. «La celebrazione di domenica di Pasqua, celebrata dal vescovo dalla cattedrale di Viterbo – spiega don Emanuele Germani - rappresenta il vertice della fede cristiana. Sarà un momento significativo attraverso il quale il Vescovo invocherà l’aiuto di Dio sulle famiglie e su tutti i fedeli, soprattutto in questo momento di particolare prova per l’umanità».Al termine, «per grazia di Dio e designazione della Sede apostolica, a nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione papale con l’indulgenza plenaria dal sagrato della cattedrale a tutti i fedeli che, animati da pentimento sincero, hanno assistito alla celebrazione della Messa anche attraverso i canali social e tv. La Chiesa – conclude don Emanuele - da oltre duemila anni annuncia all’umanità che Gesù Cristo è risorto dai morti. Un annuncio che è per tutti».