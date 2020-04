Secondo carico di mascherine donate alla città da Labellarte e suore di Santa Rosa

E' stato consegnato ieri, in Comune, un secondo lotto di mascherine di protezione - in tessuto - realizzato dall'azienda Labellarte, dell'omonima boutique di Corso Italia a Viterbo. Si tratta di un carico di trecento pezzi, in tessuto, realizzati e confezionati - come nel caso precedente - dal personale e dalla famiglia del titolare Gaetano Labellarte, e grazie all'aiuto di altre realtà imprenditoriali cittadine che hanno fornito i materiali.

Viterbo, 300 mascherine in tessuto donate dall'azienda Labellarte: «Senza far niente non sappiamo stare»

Con le 200 mascherine cucite e impacchetate dall'imprenditore viterbese, anche le prime 50 realizzate dalle suore Alcantarine del santuario di Santa Rosa, con suor Francesca, e altrettante fornite dal presidente del consiglio comanale Stefano Evangelista.

«Prima di tutto ribadisco che non si tratta di protezioni mediche, ma sono utili per uscire di casa in questi giorni, lavabili e con filtro sostituibile. Le abbiamo consegnate al sindaco Arena, che ora le distribuirà in base alle direttive e necessità - dice Labellarte - seguite dall'amministrazione. Anche stavolta dobbiamo ringraziare, per la fornitura di materiali necessari a produrre le mascherine, la merceria Francesco di piazza delle Erbe, l'azienda Fiore In sulla Cassia nord per gli elastici, e l'Edilizia Mimosa dell'imprenditore Balletti».

