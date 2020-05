© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un miraggio, nemmeno fossero un’oasi in mezzo al deserto.Il prezzo calmierato per il principale dispositivo di protezione individuale contro il Covid-19, annunciato dal commissario per l’emergenza Domenico Arcuri, nei piani del Governo era dato per operativo dal 4 maggio, con l’avvio della Fase 2. Ma, come nel resto d’Italia, anche nel capoluogo della Tuscia solo in pochi sono riusciti ad accaparrarsi qualche pezzo.Difficile, praticamente impossibile, trovarle in farmacia. “Ogni commento è superfluo. Non mi faccia dire nient’altro”, rispondono stizziti dalla farmacia Dei Cappuccini alla domanda sulla disponibilità delle mascherine col prezzo imposto. “Non ce le abbiamo perché non ci arrivano. Non ce le mandano proprio. La richiesta c’è ed è elevatissima ma non le consegnano a quel prezzo. Noi disponiamo delle Fpp2, una confezione doppia a 14 euro. Costano di più di quelle chirurgiche ma sono tutta un’altra cosa”, assicurano i colleghi di Riccardi. Stessa musica alla farmacia Carlini di via della Sapienza: “Non ci sono mai arrivate. A quelle condizioni con ce le riforniscono”, testimoniano.Diverso il discorso per le grandi catene di ipermercati. A Viterbo sono arrivate ma troppo poche per soddisfare la domanda e, quindi, sono terminate in poche ore. In settimana, sono attesi altre forniture ma, rispetto agli ordini, il timore è che ne mandino di meno. “Ci sono arrivate ma sono già terminate. Nei prossimi giorni ne attendiamo altre”, fanno sapere dall’Ipercoop. Alla parafarmacia dello Spazio Conad (già Leclerc) raccontano che il problema sono gli approvvigionamenti: “Ne sono arrivate alcune confezioni ma nel giro di un paio di ore le avevamo vendute tutte”. Molti sono arrivati dalla provincia una volta assicuratisi che fossero in vendita: “Ci sono clienti che hanno telefonato ripetutamente da diversi paesi per essere certi di trovarle. Una volta qui, le hanno acquistate anche per i vicini o per i parenti. Ci siamo regolate in base a coscienza”, continuano.Ma gran parte delle persone in coda sono rimaste a mani vuote: “Ogni giorno qui si creano delle lunghe processioni di cittadini dei quali 8 su 10 chiedono proprio delle mascherine calmierate. Purtroppo, sebbene siano sempre in ordine, ne arrivano molte meno rispetto a quello che chiediamo. Iniziano ad essere introvabili anche i guanti. Insieme all’alcol, arriva tutto col contagocce”, confermano. Dovrebbe andare meglio nei prossimi giorni: gli ordini sono partiti, si attendono scarichi che dovrebbero essere più abbondanti. Almeno, queste le rassicurazioni arrivate dal Governo.