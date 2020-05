© RIPRODUZIONE RISERVATA

Utile e semplice da usare. Si chiama ‘Kill Bill’ e dalla prossima settimana sarà disponile per le piattaforme IOS e Android. L’app, firmata da due viterbesi, Francesco Ioppolo e Marco Pellegrini, nasce come supporto per ristoratori e clienti alle prese con le nuove esigenze dettate dal distanziamento sociale. L’idea, realizzata in poche settimane, ha già incontrato il favore di diverse attività, pronte a fare partire la sperimentazione.«La nostra sfida è offrire un’opzione in più al ristoratore che vorrà tutelare al massimo la propria clientela - spiega Francesco Ioppolo - Recuperare la socialità di una sera in pizzeria, al pub o in un bistrot è un passo importante verso la normalità». «L’obiettivo è garantire un servizio qualitativamente alto abbattendo il rischio di contagio in questa fase delicata in cui, dopo settimane nere, stiamo vedendo un po’ di luce», sottolinea Marco Pellegrini.L’app prevede l'utilizzo di un menù digitale, raggiungibile da qualsiasi smartphone, tramite un QR Code posizionato sui tavoli del ristorante stesso. «Il punto di riferimento rimane comunque il cameriere – continuano - che riceverà l’ordine sul proprio dispositivo e potrà comunicare con tutti i clienti in sala tramite una messaggistica istantanea integrata nel sistema».Si potrà ordinare dal tavolo, tramite il proprio telefono: basterà inserire i piatti desiderati nel carrello dell’app e inviare la comanda; il ristoratore la processerá tramite una stampante termica. Una volta che l’ordine sarà pronto, il cliente riceverà un avviso con una notifica sul proprio smartphone. Quindi potrà ritirare lui stesso le portate dal vassoio, posto su un banco di servizio all’interno del ristorante dal cameriere.Kill-Bill, poi, sarà dotata di intelligenza artificiale capace di analizzare i gusti dei clienti, suggerire piatti in base alle scelte precedenti e offrire un servizio di accoglienza sempre più personalizzato in base all’esperienza. Tra le altre opzioni, inoltre, la possibilità di recensire i piatti consumati permettendo al locale di migliorare ogni giorno il proprio servizio.