Viterbo, dalla frutteria buste di spesa gratis a chi ne ha bisogno. «E' il momento di aiutare chi non ha»

Prima la chiusura del negozio, nonostante fosse stato esentato dalla serrata indicata nei vari decreti governativi. «Troppa gente in giro: nel mio negozio è difficile mantenere le distanze e allora ho preferito chiudere per evitare ogni rischio di contagio». Poi l’iniziativa di consegna a domicilio con beneficenza annessa.

A parlare è Jacopo Lazzari, titolare dell’omonima fruttueria situata alla Quercia, ridente frazione di Viterbo. Il Coronavirus - sta stravolgendo anche il lavoro delle piccole botteghe - quelle che hanno contatti diretti con i clienti che spesso vanno oltre il lavoro e che in questa fase di restrizioni casalinghe sono l’unico avamposto con destinazione uscita dalle quattro mura.

«Sono molto affezionato ai miei clienti – spiega Lazzari – ma, anche comprendendo, non mi piaceva la piega che stava prendendo la situazione: molti venivano in negozio per prendere poche cose e magari tornavano nel pomeriggio, così insieme a mia moglie abbiamo deciso di attivare il servizio a domicilio su prenotazione».

Fin qui però niente di speciale; il gesto da sottolineare partito dalla frutteria Lazzari è un altro: quello della consegna di due spese gratuite al giorno alle persone in difficoltà: persone che potranno contattare direttamente il titolare sotto garanzia di anonimato, oppure rivolgersi a Croce Rossa e Caritas con cui il negozio è in stretto contatto.

Le consegne vanno dal lunedì al sabato e saranno destinati 48 pacchi di spesa mensili gratuiti agli indigenti. «In un momento così difficile dove chi lavora è fortemente a rischio, ma nello stesso tempo è molto fortunato perché riesce a portare a casa i soldi – racconta quasi con voce rotta Lazzari – abbiamo deciso di dare un nostro piccolo contributo. Nelle nostre consegne giornaliere lasceremo due spese gratuite per i più bisognosi: in questa situazione è assurdo pensare solo ai guadagni: dobbiamo cercare di aiutarci ed essere solidali». Sulla pagina Facebook della frutteria - attraverso la quale si potranno effettuare in forma anonima le richiesta di spesa gratuita - i coniugi Lazzari sono stati subissati di complimenti.

«Non lo faccio per pubblicità, anzi: ho dovuto attivare i canali social per far arrivare il messaggio a chi ne avesse bisogno; adesso stacco tutto e mi rimetto al lavoro».

