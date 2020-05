Fondazione Carivit: subito esaurito il fondo di sostegno per l'emergenza virus. I beneficiari

Ultimo aggiornamento: 20:05

La Fondazione Carivit, a seguito dell’emergenza coronavirus, ha deliberato nel mese di aprile un, destinato al sostegno delle fasce più deboli della popolazione, costrette a condizioni di domiciliarità e di isolamento. Persone talvolta prive di adeguata assistenza a causa delle misure restrittive previste per il contenimento del contagio da Covid-19.«Il Fondo - spiega la Fondazione - è rivolto al mondo del volontariato, del terzo settore e di enti religiosi. Tutti impegnati a fronteggiare le emergenze in ambito socio-assistenziale a favore delle persone e delle famiglie in condizione di vulnerabilità. La dotazione, in base alle domande ricevute, è stato completamente esaurito».A ciascuna richiesta selezionata sono stati assegnati 1.000 euro. I beneficiari del fondo “Emergenza Coronavirus” sono stati:Parrocchia di Santa Maria Nuova - ViterboParrocchia SS. Giovanni e Andrea Apostoli - CaninoBasilica Santa Maria della Quercia - ViterboCroce Rossa Italiana, comitato locale di CapranicaCroce Rossa Italiana - Comitato Locale di AcquapendenteParrocchia della SS. Trinità – ViterboAssociazione comitato Viterbo con Amore nella Tuscia solidale – ViterboConfraternita di Misericordia – Grotte Santo StefanoParrocchia Santa Barbara – ViterboCaritas di Tuscania - Parrocchia San Giacomo – TuscaniaAssociazione squadra ecologica OdV - Soriano nel CiminoParrocchia di Sant'Angelo in Spatha – ViterboParrocchia Sacra Famiglia - ViterboMonastero Clarisse di Santa Rosa - ViterboParrocchia Santa Maria delle Farine – ViterboParrocchia del Sacro Cuore – ViterboParrocchia Santa Maria della Verità - ViterboParrocchia San Leonardo Murialdo – ViterboAssociazione Murialdo - ViterboParrocchia di Santa Maria Maggiore - Civita Castellana.