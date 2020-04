«Il 28 aprile alle 21 abbraccerò la protesta degli altri miei colleghi del movimento Ho.re.ca: aprirò la porta e accenderò le luci. Stanno uccidendo un settore che, da solo, vale diversi punti di Pil. La nostra categoria merita rispetto per quello che dà e produce, anzi, la pretende».

Dalle griffe ai dispositivi anti-Covid: «Produrre 2,5 milioni di mascherine al mese per battere il virus»

Poche parole e tanta rabbia. Laura Belli, titolare dei “Giardini di Ararat”, agriturismo ai piedi dei Monti Cimini parla a nome di tutti i ristoratori della provincia: porte sprangate da un mese, quintali di scorte finite nella pattumiera e migliaia di euro di mancati guadagni.

La Fase 2, che per i ristoranti è prevista tra il 4 e il 18 maggio, è una grossa incognita. «Di più, un salto nel vuoto», dice Belli che non ci gira intorno e prende di petto il governo: due volte responsabile. La prima, per aver lasciato da sole le imprese in un momento drammatico, la seconda per la poca chiarezza intorno ai termini e agli adempimenti necessari per la riapertura, ancora sconosciuti.

«Scrivono le regole ma noi dobbiamo metterle in pratica. I tempi si accorciano ogni giorno che passa, così come la vita di un’impresa, appesa a un filo sempre più sottile. La saracinesca abbassata si traduce non solo in perdite ma anche in costi, affitti e bollette in primis, che vanno sostenuti a fronte di zero incasso – dice Belli – . Realizzare delle ipotetiche barriere per il distanziamento sociale poi comporta spese, soldi che non ci sono e bisogna trovare».

Pochi i ristoranti che potrebbe decidere di riaprire: «Nel caso in cui le regole dovessero essere troppo rigide molti resteranno chiusi– continua Belli –. Il calcolo è matematico: metà dei coperti, in una situazione psicologia e finanziaria già compromessa, significa impossibilità di coprire le spese. I dipendenti? Nessuno ha ancora visto un euro di cassa integrazione, come noi del resto: così crolliamo».

La stima del disastro è nei dati delle associazioni di categoria che parlano del 50% di aziende sul baratro, a un passo dal fallimento; la metà più debole (già con una situazione debitoria importante) subito, l’altra destinata a seguire entro la fine dell’anno. «Ma poi seguiranno gli altri – continua Belli – serve un’iniezione di liquidità diretta nei conti corrente. I finanziamenti a disposizione sono, di fatto, preclusi alle aziende in difficoltà: una doppia beffa, è come se il governo dicesse se stai male, allora muori. Le tasse vanno sospese, come qualsiasi altro tipo di adempimento fiscale. Al Governo chiediamo solo una cosa: di poter vivere del nostro lavoro».

AI LETTORI

Questa notizia, come altre già pubblicate in questi giorni, potreste trovarla “copiata” in alcuni siti di nformazioine della provincia, senza che venga citata la fonte di provenienza.

Ce ne scusiamo, nostro malgrado, con gli interessati e con i lettori. Soprattutto con i tantissimi che, usufruendo dei servizi a pagamento del nostro sito, dimostrano di apprezzare il lavoro della testata in questi giorni particolarmente problematici, anche per chi cerca di fornire un’informazione qualificata.







Ultimo aggiornamento: 11:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA