Viterbo dal cuore grande. Il primissimo bilancio del forte slancio di solidarietà che ha investito il capoluogo in questi giorno di emergenza da Coronavirus ha numeri impressionanti. Due le principali “catene” di solidarietà che si sono date da fare per assicurare pasti a tutte quelle famiglie che per il Covid 19 si sono trovate in difficoltà economiche e sociali.Quella pensata e voluta dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Paolo Bianchini “Viterbo nel cuore” e la colletta organizzata dall’Emporio solidale I care che da anni lavora per chi più ne ha bisogno. Viterbo nel cuore in appena due settimane ha messo insieme 80 quintali di cibo, ha consegnato 980 pacchi famiglia e ragione 4.300 persone.«L’iniziativa - spiega Paolo Bianchini - non si è conclusa con la Pasqua, è ancora in essere e continuerà a ricevere la solidarietà dei viterbesi. Da ieri abbiamo ricominciato a raccogliere, quello che noto è che il giro si sta allargando». Le infinite donazioni non sono state dettate solo dalle trascorse festività pasquali. «Il problema sociale che si sta creando con la pandemia - dice ancora - non è indifferente e non si è esaurito. Per questo dobbiamo continuare a lavorare. Non ci rendiamo conto che ci sono intere famiglie, che fino a poco tempo fa erano benestanti, che rischiano di finire sul lastrico. Abbiamo capito che dovevamo fare qualcosa di concreto dopo aver ricevuto la telefonata di un amico e collega. Mancavano due settimane a Pasqua e una persona insospettabile mi ha confidato di aver bisogno di aiuto e come lui tanti altri. Ma se il progetto ha funzionato è grazie al presidente della Croce Rossa Marco Sbocchia e al delegato alla protezione civile Antonio Scardozzi. Senza di loro non avremmo potuto fare nulla».Viterbo nel cuore infatti non raccoglie solamente il cibo donato ma confeziona pacchi e li consegna direttamente alle famiglie in difficoltà. Una formula già testata dall’Emporio I care che sempre sul capoluogo aiuta nello stesso modo i cittadini che ne fanno richiesta. «Dal 16 marzo - spiega Domenico Arruzzolo presidente di Viterbo con Amore e dell’Emporio - abbiamo distribuito 7,5 tonnellate tra prodotti alimentari e per l’igiene. E’ stata una partecipazione straordinaria, dei viterbesi e dei supermercati che hanno donato veramente col cuore».Per Viterbo queste iniziative non sono insolite «e la risposta è sempre molto positiva, ma stavolta abbiamo visto molte categorie che se pur in difficoltà hanno trovato un margine per fare solidarietà. Ora però è fondamentale continuare». Stesso appello anche da Bianchini: «Non abbassiamo la guardia - conclude - continuiamo a metterci il cuore».