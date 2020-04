Coronavirus, da Happy Box oltre 3.700 euro donati all'Ordine degli infermieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le idee migliori nascono sempre facendo due chiacchiere tra amici: nel giro di pochi giorni i ragazzi di Happy Box hanno pensato, realizzato e venduto 320 box pasquali con dentro alcune delle eccellenze made in Tuscia, raccogliendo 3.703 euro devolute all’OPI, l’ordine degli infermieri di Viterbo, che ha attivato una sottoscrizione destinata al supporto della Asl di Viterbo e delle strutture sanitarie delle Tuscia nell’ambito dell'emergenza Coronavirus per l’acquisto di dispositivi di protezione.Questa mattina si è svolta la consegna dell’assegno all’ospedale di Belcolle. Loro sono Francesco, Alessandro, Irene, Simone, Cristian, William, Giovanni, Matteo e Andrea. «Un ringraziamento è doveroso - dicono - alle aziende che ci hanno sostenuto nella realizzazione: Simone Bajocchi Fast Print sempre in prima linea in queste iniziative e ai ragazzi di Mail Boxes Etc. che hanno provveduto alla consegna delle colazioni pasquali di oltre 200 pacchi; quelle cha hanno fornito i buonissimi prodotti all’interno della Easter Box: Coccia Sesto Prosciuttificio, Lamponi dei Monti Cimini, Panificio Biscetti Guido, Cimina Dolciaria, Pasticceria Primavera, Azienda Agricola Tenuta Casciani e il Molino Profili».Altre attività hanno contribuito a modo loro a questa iniziativa mettendo all’interno del box dei coupon da poter utilizzare presso i vari esercizi aderenti: GCube, Lab, Teddy Boy, Decò, Officina Smartphone, Di Marco Sport, Chalet Garbini e Magna Magna. «Infine a Artium - concludono - l’associazione con cui abbiamo collaborato per la realizzazione del progetto».