Bonus per il Covid-19, Cisl e Uil contro la Asl: «Esclusi sanitari contagiati, l'assegno sia per tutti»

«A differenza di quanto sottoscritto con l’accordo dell’11 aprile scorso, il cosiddetto bonus per il riconoscimento del contributo determinante a vantaggio della comunità e del forte rischio a cui è sottoposto il personale delle aziende ospedaliere e sanitarie del Lazio, nella Asl di Viterbo non sarà corrisposto a tutti i lavoratori».Da Mario Malerba (Cisl-Fp) e Lamberto Mecorio (Uil-Fpl) piovono critiche sull'azienda sanitaria locale per il bonus al personale sanitario in prima linea per l'emergenza Covid-19. In base all'intesa sottoscritta tra i sindacati e la Regione Lazio, ai dipendenti va riconosciuto un bonus di 1.000 euro o di 600 euro sulla base del reparto o del ruolo amministrativo comunque svolto tra il 10 marzo e fine aprile, calibrato sulle giornate di lavoro. Ebbene, secondo i due sindacalisti l'interpretazione data a Viterbo comporterebbe un restringimento della platea a cui versare il benefit.«Doveva essere un bonus per tutti i lavoratori della sanità viterbese e invece - accusano Malerba e Mecorio - secondo la Asl sarà solo per pochi. Noi non ci stiamo. C’è grande confusione sul riconoscimento economico previsto dalla Regione Lazio per gli operatori sanitari impegnati nella battaglia contro l’epidemia da coronavirus. Tutto ciò dopo che nell’incontro in videoconferenza, l'azienda ci ha fornito un’informativa in cui mancano i numeri e la spesa prevista. L’unica certezza che abbiamo è che solo una minoranza dei lavoratori avrà diritto al compenso straordinario».Addirittura, lanciano «l’ipotesi che anche qualche operatore contagiato rimanga fuori». Da qui la richiesta a Regione e Asl di fare chiarezza. Partendo da un presupposto: «Tutti i lavoratori a cui abbiamo chiesto e stiamo chiedendo un sacrificio enorme e di tirarci fuori da una pandemia senza precedenti, meritano un gesto tangibile di gratitudine».E ancora: «Vogliamo poi chiarezza sull’indennità per chi opera in sala operatoria, nel dipartimento emergenza accettazione, nei laboratori di diagnostica, nel servizio immunotrasfusionale, e su come saranno individuati tutti quegli operatori, compresa attività domiciliare e attività riabilitative, che hanno reso prestazioni a pazienti Covid. Serve trasparenza e prima ancora occorre coinvolgere chi sulla linea del fronte ci sta davvero».I sindcati chiedono che la Regione intervenga: «Gli eroi - concludono - li abbiamo visti e li stiamo vedendo sul campo e siamo pronti a mettere in atto ogni azione necessaria affinché si riconosca a ciascuno l’impegno, senza condizioni e senza risparmio, che offre a vantaggio di tutti anche a rischio della propria salute e della propria vita».