Viterbo, coronavirus: continua la frenata. Un solo caso a Montalto e 8 negativizzati

Un solo caso in più nelle ultime 24 ore. La persona risultata positiva al coronavirus è ricoverata nel reparto di Malattie infettive Covid a Belcolle, è residente nel comune di Montalto di Castro e presenta un link epidemiologico noto. In totale, alle 12 di questa mattina, i contagi salgono a 436, di cui 18 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Continua a salire la curva dei negativizzati. Oggi 8 pazienti hanno ricevuto il secondo tampone che conferma la loro guarigione: 4 a Viterbo, 3 a Tarquinia e 1 a Vetralla. Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 240 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 24 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 2 nel reparto di medicina Covid. Sale a 152 il numero delle persone negativizzate e resta a 18 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera in Umbria.

Ultimo aggiornamento: 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA