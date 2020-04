Viterbo, nuovi contagi: a Villa Noemi un altro ospite positivo. Oggi 6 casi, il totale a 384

Ultimo aggiornamento: 13:42

Nuovi 6 casi di Covid-19 nel Viterbese di cui uno riguarda un ospite della casa di riposo di Villa Noemi, ricoverato nel reparto di Malattie infettive a Belcolle. Gli altri 5 sono 2 a Montefiascone, 2 a Viterbo e 1 ad Acquapendente, tutti stanno trascorrendo la loro convalescenza nella propria abitazione. Salgono così a 384 i contagiati dall'inizio dell'emergenza, di cui 13 sono i casi accertati in strutture extra Asl.Il Team operativo coronavirus, per tutti, ha attivato le misure di prevenzione e di protezione, al fine di contenere la diffusione del virus, irrobustendo la catena dei contatti stretti, con la preziosa collaborazione degli enti locali.Al momento, delle persone refertate positive al coronavirus: 301 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 27 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 10 nel reparto di medicina Covid, 2 sono in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani. Resta fermo a 19 il numero delle persone negativizzate e rimane a 10 quello delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.