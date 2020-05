Viterbo, l'anno zero dello sport di base. Il delegato del Comune: «Non dobbiamo lasciare indietro nessuno»

Ultimo aggiornamento: 14:17

Ha passato questi mesi di chiusura dello sport, parlando ogni giorno con quasi tutti i rappresentati delle società sportive della città: sono 250 in tutto ma Matteo Achilli, delegato allo Sport del comune di Viterbo, non ha voluto e non vuole lasciare indietro nessuno.Prima di entrare nel dettaglio delle iniziative e dei problemi che l'amministrazione comunale si troverà davanti per far ripartire il mondo dello sport locale, Achilli, ci tiene a ricordare alcuni gesti e figure che in questi mesi hanno dato qualcosa alla città. «Sono stati mesi duri e per qualcuno ancora lo sono - spiega il consigliere comunale di Forza Italia - ma la città ha reagito con il cuore: un ringraziamento va ai capitani di Prima, Seconda e Terza categoria e ai tifosi della Viterbese che hanno attivato una grande macchina della solidarietà per aiutare i più bisognosi. Poi un ricordo speciale lo voglio dedicare a Stefano Camilli: la sua tragedia mi ha colpito molto; era una persona buona e tutti dovremo stare vicini alla famiglia».La fase 2 è partita da poche settimane, ma per lo sport si annuncia piuttosto lunga. «Va bene la serie A, ma noi dobbiamo confrontarci ogni giorno con i problemi delle piccole società locali. Ne abbiamo 250 con molte ci siamo confrontati mentre con altre lo faremo in queste settimane. E' emerso che il problema principale è da ricercare nei costi di gestione che arriveranno dall'obbligo di sanificazione dei locali dove si pratica attività sportiva; su questo stiamo ragionando per vedere come intervenire». Lo sport di base è quello che sta meno sotto i riflettori, ma è quello che soffrirà di più il giorno della ripartenza: la sua valenza sociale è innegabile e allora ecco che i comuni dovranno sviluppare una strategia per consentire una ripresa fattibile.«Nei prossimi giorni, insieme all'assessore De Carolis, presenteremo un progetto sulla riqualificazione e occupazione delle aree verdi. Lo sport all'aperto è sicuramente più facile da praticare quindi vanno incentivate le attività all'aria aperta che potranno essere richieste anche dalle palestre». Poi ci sarà da riprendere in mano la questione delle concessioni per gli impianti comunali: Achilli immagina - per la prossima stagione - uno sport a costo zero, ma chi investe su questa attività dovrà essere aiutato.«Sarà l'anno zero dello sport di base: gli sponsor saranno di meno ma chi se la sentirà ancora di aiutare questo mondo dovrà essere invogliato a farlo. La qualità degli impianti nel prossimo futuro farà la differenza: stiamo pensando a concessioni più lunghe per chi vorrà gestire le strutture cittadine: a settembre sogno una ripartenza con tanto entusiasmo».