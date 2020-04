AI LETTORI

Sospendere o rinegoziare gli affitti per non morire. È la richiesta di aiuto lanciata dai commercianti che, in meno di due mesi, hanno visto sgretolarsi sicurezze e risparmi.«Non incassiamo da un mese, ma l’affitto corre comunque. Arrivati a questo punto bisogna scegliere che cosa fare, se mettere qualcosa in tavola oppure pagare regolarmente - dice Andrea Frittelli, titolare di una pescheria - La situazione è difficile, bisogna venire a patti nell’interesse tutti, perché il rischio che questi mesi siano gli ultimi per molte attività è concreto». Il colpo di grazia per un tessuto commerciale già logoro che, nell’ultima parte del 2019 ha fatto registrare un calo significativo del volume d’affari.Bersaglio preferito il centro storico, dove vetrine vuote e gli annunci sono destinati a aumentare ancora di più. «Nelle ultime settimane le telefonate sono aumentate, specie da chi opera all’interno delle mura – spiega Alessandro Nobili, responsabile di un’agenzia immobiliare specializzata nel settore commerciali –. La richiesta è sempre la stessa: una mediazione con i proprietari per trovare un compromesso temporaneo. Quanti sono? Più del 90% dei contratti che abbiamo in carico».Gli sforzi, e gli strumenti, fatti dal governo non sembrano garantire una tutela sufficiente. Così come la nuova linea di accesso al credito garantito, per gli imprenditori, resta un’incognita e un debito ulteriore sulle spalle con davanti mesi difficili. «Per chi ha un locale commerciale c’è la possibilità di ottenere delle agevolazioni – precisa Nobili - non si tratta di una sospensione dei pagamenti dell’affitto bensì di un credito di imposta pari al 60% del canone di locazione versato o da versare».Per la sospensione, o la rinegoziazione, l’ultima parola spetta al proprietario. «La maggior parte capisce il momento e l’accordo si trova senza troppi problemi: affitto dimezzato e pagamento posticipato a tempi migliori. Ma non tutti la pensano così – continua Nobili – c’è anche chi continua a chiedere quanto stabilito dal contratto. Certo, andare avanti in questa maniera è dura». Durissima per le nuove aperture come per chi, da anni, è radicato sul territorio. «Cosa succederà? Difficile dirlo – conclude Nobili - se i consumi non dovessero ripartire gli affitti subirebbero un calo significativo perché nessuno sarebbe in grado di onorarli. La paura è quella di trovarci di fronte a un cimitero».