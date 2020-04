Centri estetici, parrucchieri e tatuatori: dopo i ristoratori, domani su le saracinesche per protesta

Ultimo aggiornamento: 12:41

Primo maggio di protesta per centri estetici, parrucchieri e tatuatori. Domani alle 20, luci accese e saracinesche alzate in tutta la provincia di Viterbo. Cento le aziende (900 in tutto il Centro Italia) che hanno risposto all’appello partito dalla Liguria, e rimbalzato in tutto il Paese, sul modello di ristoranti e bar.«Saremo gli ultimi a riaprire e rischiamo di pagare un conto molto salato – dice Tiziana Soletti, titolare di un centro estetico a Canino – , Pronti a rispettare ogni regola ma serve ripatire. Chiediamo attenzione e chiarezza sul futuro». Più incerto di quello di tanti altri che, a partire dal 4 maggio, cercheranno un lento ritorno alla normalità.«Non contesto la decisione del Governo di chiudere anzi, è una scelta che molti di noi hanno fatto prima che fosse obbligatorio – dice Sara Petruccelli, titolare insieme al compagno di uno studio tatoo a Ronciglione -. Per la Fase 2, sarebbero utili degli incentivi per poter mettere in atto le linee guida sulla sicurezza che ci saranno e spero saranno chiare per tutti». Misure che, per ora, restano un punto oscuro con la sola certezza che gira intorno a un rafforzamento delle misure igieniche e ingressi solo su appuntamento.Nel settore, secondo una stima, più della metà sarebbero a rischio chiusura. «Fermi dai primi di marzo e con un grosso punto interrogativo sui prossimi mesi: la paura di non farcela aumenta ogni giorno – racconta Paola Giannarini, proprietaria di un salone di bellezza a Valentano -. Nessuno pretende qualcosa che non è possibile realizzare, ma un piano che garantisca la tenuta finanziaria delle aziende quello sì. La riduzione della tassazione sarebbe già un passo significativo».