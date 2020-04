© RIPRODUZIONE RISERVATA

. A decretarlo nel pomeriggio di ieri un’ordinanza del presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, su proposta del responsabile dell’Unità di Crisi Covid-19, Alessio D’Amato. Il provvedimento isola il comune della Teverina, prevedendo il divieto di allontanamento e di accesso, fatta eccezione per il rientro a domicilio o alla residenza di coloro che fossero attualmente fuori dal comune; la sospensione delle attività degli uffici pubblici fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative per i residenti e per le imprese ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità.L’ingresso e l’uscita da Celleno è consentito al personale militare, la protezione civile, le forze di polizia, i vigili del fuoco, il personale medico e sanitario, i farmacisti e veterinari e addetti al recapito della corrispondenza. “Siamo vicini agli abitanti di Celleno che non sono certo degli ‘untori’ e che dovranno sostenere questa ulteriore limitazione per la salvaguardia della salute pubblica e per il contrasto all’epidemia”, ha commentato Zingaretti.Quella di ieri è stata. Sinora, il dato peggiore era stato registrato il 31 marzo con 23 nuovi casi, mentre nelle ultime 24 ore i referti positivi al Covid-19 sono stati ben 33. Di questi, 31 coinvolgono Villa Noemi: 26 pazienti e 5 operatori positivi. Aggiungendo i 7 ospiti infettati scoperti giovedì, in due giorni dentro la clinica sono stati appurati 38 contagiati su 53 test eseguiti. Inoltre, ieri non è bastata l’impennata del contagio: è stato registrato anche un nuovo decesso. Un 78enne di Viterbo, pensionato ex titolare di un bar in città, era da alcuni giorni ricoverato a Malattie infettive. Le sue condizioni era però tali da non aver sinora richiesto il trasferimento terapia intensiva. Nel tardo pomeriggio di giovedì l’uomo che soffriva di precedenti patologie, si è improvvisamente aggravato e nella notte è deceduto.Quello che ora preoccupa di più la Asl è la possibilità che il contagio non sia circoscritto alla sola casa di riposo già controllata ma possa essersi diffuso anche nelle altre due residenze per anziani presenti nel territorio di Celleno. Una preoccupazione che si rinforza in quanto alcuni degli operatori impiegati a Villa Noemi prestano servizio anche a Villa Acquaforte e a Villa Rita agli Ulivi.Il sindaco Marco Bianchi, appena arrivata la notizia dei primi 7 contaminati, ha chiesto alla Asl di eseguire tamponi su tutti gli anziani e i dipendenti. “In totale circa 200 persone da controllare. Devo ammettere che l’azienda sanitaria ha subito attivato l’èquipe per i test, sono stati davvero professionali e disponibili. Adesso, attendiamo con apprensione i risultati”, racconta. Ieri già decine di tamponi effettuati ma ne mancano ancora. Il Comune ha anche allestito 6 posti letto nella scuola media di Celleno, pronti ad accogliere i residenti non contagiati di Villa Noemi che al momento si trovano ancora in un’ala separata della struttura.Gli altri dipendenti risultati infettati sono 2 di Viterbo, uno di Piansano, un altro di Montefiascone. I due ulteriori casi sui 33 scoperti ieri sono invece di Tuscania e si tratta di contatti di persone già positive. Unica nota positiva di ieri: due nuovi guariti di Viterbo.