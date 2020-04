Virus: tre nuovi casi, c'è operatore di Villa Noemi. Negativi tamponi di case di riposo a Celleno e a Carbognano

Un nuovo caso di contagio oggi a Villa Noemi: un altro operatore da giorni in isolamento, il sesto dall'inizio dell'emergenza, è risultato positivo. Altri due i casi scoperti oggi: uno a Viterbo e un altro a Capodimonte. In totale, alle ore 12 di questa mattina, i casi di positività, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 378, di cui 13 sono i casi accertati in strutture extra Asl.

Inoltre, il laboratorio di Genetica medica di Belcolle ha comunicato gli esiti dei tamponi effettuati nella terza casa di riposo presente a Celleno, Villa Rita agli Ulivi, e nella struttura Villa Flavia di Carbognano. Alle ore 12 di oggi, sono pervenuti i risultati degli esami eseguiti su 74 ospiti e su 38 operatori presenti nelle due strutture. Tutti, tranne uno, per il quale è necessario processare nuovamente il campione biologico, sono risultati negativi al Covid-19.

Nel frattempo, continuano a salire i guariti: oggi sono 3, uno a Vitorchiano, uno a Tarquinia, uno a Bagnoregio.

Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 293 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 26 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 9 nel reparto di medicina Covid, 3 sono ricoverate in Terapia intensiva, 2 all’ospedale Spallanzani, 3 all’ospedale Bambino Gesù. Sale a 19 il numero delle persone negativizzate e resta a 10 il numero delle persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia.

