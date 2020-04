Viterbo, dove spendere i buoni spesa: l'elenco degli esercizi commerciali. In campo la protezione civile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non solo buoni spesa. La protezione civile, contemporaneamente ai tickets, ha infatti distribuito anche i pc agli studenti che devono sostenere gli esami. Intanto nel primo caso cambia l'organizzazione, mentre è disponibileche accettano i buoni spesa.A illustrare le novità è Antonio Scardozzi, consigliere con delega alla protezione civile. «Ieri - dice - ne abbiamo distribuiti 255. La mattina siamo stati in assessorato: ogni 200 lavorati li prendiamo e pensiamo poi noi a consegnarli, senza più la suddivisione della città in zone, per organizzarci meglio».L’assessorato ai servizi sociali, guidato da Antonella Sberna, fornisce i buoni e i nomi di chi ha diritto, la protezione civile li porta a destinazione in busta chiusa. «Intanto - continua Scardozzi - continuano ad arrivare anche nelle edicole, ieri le richieste raccolte sono state raccolte 50».Ma l'impegno c'è stato anche su un altro fronte. «Abbiamo consegnato 30 pc agli studenti che devono fare gli esami e non lo hanno. Sono di proprietà delle scuole e poi verranno riconsegnati. Non ci siamo mossi solo su Viterbo, ma anche a Monterosi, Caprarola e Graffignano La distribuzione è avvenuta contemporaneamente a quella dei buoni spesa».Questo l'elenco degli esercizi commerciali in cui è possibile spendere i buoni spesa.(via Garbini snc, via Garbini 23 e via Vico Squarano 53)(via Garbini snc)(via Monte Nevoso 10)(viale Diaz 36, via della Chimica 2 e Cassia nord km 86.4)(largo Santa Chiara 11)(via Cattaneo 46/A, piazza Dalla Chiesa 5/B e via Piave 19/10)(Tangenziale ovest snc)(via Garbini 23)(viale Buozzi 41/43 e via Monte Nevoso 10)(via Asmara 2)(via della Palazzina 135 e via dell’Industria 49)(via dell’Industria snc)(via Cairoli 41)(via Minciotti 35)(piazza Campo Graziano snc)(via Castello di Vetulonia 20)(via Volta 21)