AI LETTORI

Questa notizia, come altre già pubblicate in questi giorni, potreste trovarla “copiata” in alcuni siti di nformazioine della provincia, senza che venga citata la fonte di provenienza.

Ce ne scusiamo, nostro malgrado, con gli interessati e con i lettori. Soprattutto con i tantissimi che, usufruendo dei servizi a pagamento del nostro sito, dimostrano di apprezzare il lavoro della testata in questi giorni particolarmente problematici, anche per chi cerca di fornire un’informazione qualificata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si parte. Quasi come un dono di Pasqua, iniziaper chi ne ha fatto richiesta e risulta in regola con i requisiti. E si andrà avanti anche domani e il lunedì dell’angelo. «Ci fermeremo solo il giorno di Pasqua», conferma Antonio Scardozzi, consigliere delegato alla protezione civile. Perché ce ne sono da consegnare 1.300 e l'intenzione è impegnarsi al massimo per farli giungere a destinazione il prima possibile.I buoni sono arrivati appena ieri e la macchina organizzativa si è accesa subito. Sono stati ordinati a sufficienza per coprire la domanda, il flusso delle richieste è però continuo e al momento non accenna a ridursi, per cui gli ordini vengono aggiornati quotidianamente. Dall’assessorato ai servizi sociali, guidato da Antonella Sberna, confidano che alla fine resterà fuori solo chi non è in regola.Ieri pomeriggio riunione in videoconferenza dei gruppi di protezione civile per coordinarsi. Questa la tabella di marcia: «Alle 9 riunione al comando - dice Scardozzi (foto sotto) - poi ai servizi sociali, dove ci saranno consegnati i buoni per iniziare la distribuzione: se ne sta occupando Pierangelo Conti, sono state presentate circa 1.300 domande». I volontari hanno consegnato i moduli alle edicole e poi li hanno ritirati una volta compilati. «Siamo dieci equipaggi e altrettante auto – continua - 20 persone in tutto suddivise per sei zone».Eccole: centro storico, «dove pare sia concentrata la richiesta maggiore», poi Mazzetta, Barco, Cappuccini, La Pila e strada Cimina, la terza è Grotte Santo Stefano, Roccalvecce e la zona della Teverina, ancora la Tuscanese, la quinta Norchia, San Martino al Cimino e Ponte dell’Elce, infine Paradiso, La Quercia, Bagnaia, Santa Lucia e Acquabianca. «C’è solo da dare il buono e far firmare l’avvenuta consegna a chi lo riceve. Se non riusciremo a concludere tutto oggi andremo avanti anche domani. Ci fermeremo solo per Pasqua: abbiamo già chiesto di poter consegnare anche il giorno di Pasquetta - conclude Scardozzi – perché così fai del bene».