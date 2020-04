Viterbo, ecco il bar che resta aperto online: dopo le pizze, i drink monouso a domicilio

Drink monodose a domicilio. L’idea è di Filippo Palumbo, titolare del MagnaMagna winter garden di piazza della Morte a Viterbo. Un modo per tenere in vita l'attività, e la socialità, ai tempi del coronavirus.

«Un modo per vivere il fine settimana in maniera più leggera – spiega – in attesa di tornare alla normalità». E continuare a lavorare nonostante la serrata. «La situazione è seria ma contiamo di uscirne presto e più forti di prima. La risposta è buona, non molliamo».

Viterbo, il dramma dei bar: «Tra sei mesi vedranno i cadaveri delle nostre aziende»

Dalle 10 alle 22, sette giorni su sette, il servizio dà la possibilità di acquistare anche birre artigianali e vini. «Il passo successivo è quella di riuscire a organizzare delle degustazioni on line – continua – ma speriamo sia solo una parentesi». Come Palumbo, molte altre attività in città hanno puntato sul servizio a domicilio: la totalità o quasi delle pizzerie con risultati discreti.

Serrata invece per i ristoranti, con pochi quelli del capoluogo delle Tuscia viterbese che offrono il servizio delivery.

