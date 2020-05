Viterbo, la bandiera della Croce Rossa sventola su palazzo dei Priori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La bandiera con l’emblema della Croce rossa italiana esposta sulla facciata di Palazzo dei Priori, a Viterbo. Il vessillo sarà esposto domani 8 maggio, in occasione della Giornata mondiale del Movimento internazionale della Croce rossa e Mezza Luna rossa, a Viterbo rappresentato dal comitato Cri.Nel pomeriggio di ieri la consegna ufficiale dalle mani del presidente del Comitato Viterbo della CriI Marco Sbocchia a quelle del sindaco Giovanni Maria Arena. Un gesto simbolico quello dell’esposizione della bandiera, per ricordare il suo fondatore, Henry Dunant, nel giorno della sua nascita.L’8 maggio, appunto. «Questa ricorrenza è l’occasione ideale per esprimere tutta la nostra gratitudine alla Croce Rossa Italiana - ha sottolineato il sindaco Arena -. Quest’anno in modo particolare. E come sindaco della città di Viterbo mi rivolgo al comitato di Viterbo della Cri, al presidente Marco Sbocchia, a tutti gli oltre cento volontari e a tutti gli operatori che in questa fase di emergenza, purtroppo non ancora finita, si sono distinti per il prezioso supporto garantito alla popolazione. Penso subito alla consegna dei pacchi alimentari alle persone bisognose, alla consegna della spesa e dei farmaci alle categorie più deboli».La Cri fa riferimento all’attività di soccorso e trasporto infermi positivi al Covid19, al supporto nelle strutture con presenza di persone positive. «Un supporto davvero prezioso, anzi indispensabile, sia in ambito sociale, sia nelle attività di protezione civile. Grazie a nome dell’intera città di Viterbo», dice il sindaco.La bandiera sarà posizionata anche sul palazzo della Prefettura di Viterbo e su molti palazzi comunali del territorio provinciale.