La Roma dona 5 tablet e 10 smartphone per far comunicare i pazienti alla terapia intensiva di Viterbo

«Da oltre un mese non faccio un giorno di riposo. Ma il sostegno e la solidarietà che ci viene da fuori ci dà la forza per andare avanti». Chi con i piccoli gesti, come far arrivare la colazione; chi con quelli più grandi, come che laperché i pazienti dell'ospedale di Viterbo comunichino coi parenti.Ognuno per quello che può: è folto l’esercito di quanti stanno dimostrando ai medici e agli infermieri di Belcolle quanto apprezzino il loro impegno. Lo racconta Alberico Paoletti, dirigente del reparto di Terapia intensiva dell'ospedale di Viterbo, quello dove vengono ricoverati i pazienti più gravi colpiti dal coronavirus.Come è cambiato il vostro lavoro dall’inizio della pandemia?«Abbiamo da subito cercato di organizzare posti ex novo nella struttura dove era le vecchie sale operatorie. Lì abbiamo realizzato la rianimazione Covid: 4 posti in una settimana e, dopo poco, siamo arrivati ad 8. È stato un lavoro pazzesco che mi ha fatto scoprire persone molto disponibili, dall’ufficio tecnico fino all’ingegneria clinica».«Stiamo lavorando gomito a gomito con Malattie infettive dove abbiamo realizzato posti di terapia sub-intensiva dove vengono ricoverati pazienti che si trovano in una fase intermedia tra gli asintomatici che sono in un reparto normale e quelli che hanno bisogno di essere intubati. Noi rianimatori, insieme ai colleghi di Malattie infettive, non interrompiamo mai la sorveglianza attiva».«I pazienti Covid hanno un rapido aggravamento, quindi nella sub-intensiva è cruciale capire qual è il momento opportuno per trasferire in terapia intensiva e intubare. Spesso procediamo anche prima con un trattamento di supporto respiratorio, come i caschi, con buoni risultati che ci hanno consentito di non intubare».«Abbiamo un monitoraggio centralizzato per i parametri principali e telecamere a circuito chiuso per controllare le condizioni dei pazienti, anche non stando accanto al letto».«Sono 4 in terapia intensiva e 7 in sub-intensiva».«Abbiamo la possibilità di attivarne altri 12 di rianimazione Covid con il trasferimento dei pazienti ricoverati nella rianimazione normale all’interno della recovery room del nuovo blocco operatorio».«Uno degli aspetti più drammatici per i pazienti è la solitudine con cui si trovano a dover affrontare la malattia. Sono soli, al massimo nella sub-intensiva sono in due. Manca il contatto con i cari. Di fronte a queste situazioni, è stupido dire che non ci emozioniamo. Anche se non lo facciamo vedere il coinvolgimento c’è».«Per noi è un enorme dispiacere. Nonostante tutto il nostro impegno, di fronte a certe situazioni ci dobbiamo arrendere perché non dipendono più da noi. Stiamo seguendo le linee guida da tutto il mondo, non solo dalla Cina. Ma, purtroppo, in alcuni casi la morte arriva ed è dura».«Grazie a chi ci supporta. Un elogio va alla direzione generale e strategica che ci è stata sempre vicina e ci ha aiutati anche per reperire le attrezzature necessarie. Poi, ai tanti che ci sostengono. Ci hanno persino fatto avere le frittelle di san Giuseppe. E poi c’è la società calcisitica della Roma che sta fornendo a tutte le rianimazioni del Lazio dei tablet e degli smartphone. Io ne sto aspettando 5 degli uni e 10 degli altri per far comunicare i pazienti coi loro familiari. Ma solo nella sub-intensiva perché nella intensiva sono intubati. Sono iniziative che da un lato ci provocano imbarazzo, dall’altro ci fanno molto piacere e ci danno la carica per continuare. Stiamo scoprendo una solidarietà straordinaria in questo periodo».«I tre pazienti estubati e che ora sono in sub-intensiva. Siamo noi che diamo loro le prime notizie e gli diciamo di stare tranquilli. Invece, in sub-intensiva molti ci chiedono di non essere intubati se possibile. Per noi è un dovere supportare loro e anche i parenti che ci chiamano per avere aggiornamenti. Il mio cellulare lo do a tutti».«Non so se faccio bene, ma cerco di tenere molte cose per me. Quelle negative soprattutto. Racconto le cose più belle perché penso che anche loro abbiano bisogno di sostegno. Per i familiari è dura sapere che siamo in prima linea. Penso a mia madre, 94 anni, che vive da sola: sono passato a trovarla e l’ho salutata dalle scale. Non posso darle altre preoccupazioni, raccontandole tutto».