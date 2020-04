Viterbo, l'ambiente prima di tutto: all’Università della Tuscia vale un nuovo corso di laurea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Università della Tuscia: in arrivo, dall’anno accademico 2020-2021, il nuovo corso di laurea triennale in Scienze naturali e ambientali (Sna), ideato grazie alla collaborazione di quattro dipartimenti: scienze ecologiche e biologiche (Deb); scienze agrarie e forestali (Dafne); innovazione dei sistemi biologici, agroalimentari e forestali (Dibaf); economia, ingegneria, società e impresa (Deim).Il via libera alla proposta di Unitus è stato dato dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 2 aprile. Tre gli indirizzi previsti: evoluzione e conservazione della biodiversità; analisi dei rischi ambientali; didattica delle scienze. «Con la nuova offerta didattica e di ricerca – commenta il rettore Stefano Ubertini – la nostra università arricchisce la propria attività per la conservazione della biodiversità e delle risorse naturali, temi in cui vanta un’ampia esperienza didattica».L’obiettivo ha dato la spinta a confezionare un corso ad hoc. «La conservazione della natura e delle risorse del nostro Pianeta - commenta Daniele Canestrelli, docente del Deb - ha bisogno di interventi urgenti per affrontare l’allarmante tasso di perdita di biodiversità, gli effetti sempre maggiori dei cambiamenti climatici e l’eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, tutti temi che saranno alla base del nuovo corso di laurea».Giorgio Prantera, direttore del Deb, non tace che «il percorso formativo prevede un’ampia e articolata attività pratica con esercitazioni nei laboratori dell’ateneo e sul campo, tirocini formativi presso aziende, enti e strutture pubbliche e private sia in Italia che all’estero».Tocca infine a un altro docente del dipartimento, Vincenzo Piscopo, sottolineare che «il laureato in Scienze naturali e ambientali diverse opportunità occupazionali nei settori del monitoraggio e dei rischi ambientali, della protezione della natura, della pianificazione territoriale e della bonifica dei siti contaminati, della divulgazione e didattica naturalistica e ambientale».Non solo: il corso fornisce ai laureati requisiti necessari per accedere all’abilitazione per l’insegnamento di Matematica e Scienze (scuola secondaria di I grado); e Scienze naturali, chimiche e biologiche (scuola II grado), una volta acquisita la laurea magistrale.