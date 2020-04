Visite virtuali ai musei, anche nove strutture del Viterbese nell'elenco del Mibact

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visite virtuali ai musei, il Viterbese non poteva mancare. Nel programma Mibactsono stati inseriti 9 tra le migliori strutture della provincia di Viterbo meritevoli di una visita.Nell'elenco del viterbese figurano Villa Lante a Viterbo, Palazzo Altieri ad Oriolo Romano, Museo archeologico nazionale di Tuscania, Villa Giustiniani a Bassano Romano, Palazzo Farnese a Caprarola, Museo Civico diocesando di Acquapendente, Museo archeologico di Vulci, Necropoli dei Monterozzi di Tarquinia.“La cultura - sottolinea il Mibact - non si ferma è la nuova pagina del sito del ministero consente di aggregare attraverso sei sezioni - Musei, Libri, Cinema, Musica, Educazione e Teatro - le molteplici iniziative virtuali organizzate dai luoghi della cultura statale, dal mondo dello spettacolo, della musica e dell’audiovisivo. Storici dell’arte, archeologi, archivisti, bibliotecari, restauratori, architetti, autori, scrittori, attori e musicisti rivelano inediti, classici, capolavori, curiosità, segreti e il dietro le quinte delle loro istituzioni».E' un'offerta culturale fruibile da casa «che permette agli italiani di rimanere in contatto con l’arte e la cultura anche in questa difficile circostanza. Il Mibact, insieme alle altre realtà culturali che vorranno partecipare, mette a disposizione la pagina per rendere disponibili on line i diversi contributi», spiegano dal ministero.L'iniziativa è consultabile con gli hashtag #iorestoacasa e #ioleggoacasa e si possono taggare i profili @mibact e di tutti i luoghi della cultura.