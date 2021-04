Ubriaco alla guida durante coprifuoco: denunciato, multati gli altri che erano in auto

Ubriachi alla guida durante il coprifuoco, sanzionati 3 giovani. Nella serata di ieri, durante appositi servizi di controllo del personale della Questura, alle ore 22,30 lungo viale Fiume veniva notata un’autovettura in circolazione con tre persone a bordo.

Dal controllo, è stato accertato che il conducente aveva assunto sostanze alcooliche e che gli stessi non dimostravano alcuna giustificazione plausibile per circolare a quell’ora. Grazie all’apparecchiatura alcol-test in uso alla polizia stradale si rilevava il tasso alcolemico del guidatore, che era oltre la soglia minima consentita.

Il conducente è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza, mentre a tutte e tre le persone veniva contestata la violazione amministrativa prevista in materia di contenimento della pandemia da Covid-19

Durante le festività saranno intensificati i controlli nell’arco delle 24 ore finalizzati a verificare il rispetto delle limitazioni imposte per limitare il contagio da Covid-19.

