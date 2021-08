Sabato 7 Agosto 2021, 06:55

Niente sconti sul Green pass. Già da ieri sera sul litorale e nel capoluogo sono iniziati i controlli dei carabinieri per monitorare assembramenti e, soprattutto, il possesso del “passaporto verde” per gli avventori dei locali.

E’ scattato ieri infatti l’obbligo di presentarsi col Green pass se si vuole andare nei locali al chiuso. Un obbligo che dovrebbero far rispettare gli stessi esercenti che accolgono i clienti. Le prime multe sono iniziate a fioccare. I carabinieri della stazione di Tarquinia, nel corso dei consueti servizi notturni sul territorio, giovedì sera hanno notato in un bar pizzeria di un noto stabilimento balneare, numerosi giovani in assembramento e intenti a ballare, peraltro privi di dispositivi di protezione anti-Covid, come le mascherine.

I militari sono dunque intervenuti per ristabilire il rispetto delle regole, elevando una sanzione di 400 euro al titolare dell’attività oltre a disporne, come sanzione accessoria, la chiusura del locale per 5 giorni. Nella stessa serata hanno anche sanzionato un avventore per ubriachezza molesta.

«Lungo tutta la costa i servizi dell’Arma sono stati intensificati anche in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo di esibire il Green pass - spiegano i carabinieri - per le consumazioni al chiuso in bar e ristoranti, nonché per monitorare gli assembramenti di giovani. E offrire assistenza ai numerosi turisti presenti».